Финал «Битвы экстрасенсов» оказался под угрозой срыва

Колдун Влад Череватый стал причиной конфликта между финалистами «Битвы экстрасенсов», его обвинили в том, что он устраняет соперников с помощью магии.

До финальный выпусков дошли четыре участника «Битвы экстрасенсов»: Влад Череватый, Лина Джебисашвили, Ангелина Изосимова и Елена Ивашина. Но Ивашина сошла с дистанции из-за травмы ноги, она объявила, что не будут дальше принимать участие в проекте.

Ангелина Изосимова заподозрила, что это Влад Череватый навел на участницу порчу, чтобы та сошла с дистанции. Ведьма сказала, что не хочет быть с колдуном в финале и пообещала отомстить ему.

В свою очередь Череватый намекнул, что может применить свои способности, чтобы устранить и Изосимову. Он двусмысленно спросил у ведущего «Битвы» Марата Башарова, возможен ли финал с двумя участниками, намекая на себя и Джебисашвили.

Следующий выпуск «Битвы экстрасенсов» станет финальным в проекте, где участники пройдут испытания. Зрители уже могут голосовать за лучшего экстрасенса сезона.