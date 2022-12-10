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Финал «Битвы экстрасенсов» оказался под угрозой срыва

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Битва экстрасенсов»

Колдун Влад Череватый стал причиной конфликта между финалистами «Битвы экстрасенсов», его обвинили в том, что он устраняет соперников с помощью магии.

До финальный выпусков дошли четыре участника «Битвы экстрасенсов»: Влад Череватый, Лина Джебисашвили, Ангелина Изосимова и Елена Ивашина. Но Ивашина сошла с дистанции из-за травмы ноги, она объявила, что не будут дальше принимать участие в проекте.

Ангелина Изосимова заподозрила, что это Влад Череватый навел на участницу порчу, чтобы та сошла с дистанции. Ведьма сказала, что не хочет быть с колдуном в финале и пообещала отомстить ему.

В свою очередь Череватый намекнул, что может применить свои способности, чтобы устранить и Изосимову. Он двусмысленно спросил у ведущего «Битвы» Марата Башарова, возможен ли финал с двумя участниками, намекая на себя и Джебисашвили.

Следующий выпуск «Битвы экстрасенсов» станет финальным в проекте, где участники пройдут испытания. Зрители уже могут голосовать за лучшего экстрасенса сезона.

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Топ комментариев

Danilon

Так и я о том же. И с Херсоном и Харьковской областью - это был гениальный план. Просто у нас мозгов...

pepelmetal

Победа киевского режима в принципе невозможна!

Иркут 69

Всё стабильно, планово идём ко дну... ☺️

Иркут 69

Почему почти? Совсем нет. ВСУ же не умеет струлять и все пули в молоко ☺️