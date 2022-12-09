Российский предприниматель Виктор Бут в четверг, 8 декабря вернулся на Родину. Его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков. Бут в США отбывал 25-летний срок по обвинению в продаже оружия.

Американцы организовали задержание Бута по всем канонам шпионского жанра. В 2008 году они вышли на его давнего знакомого британца Эндрю Смуляна и тот выманил российского бизнесмена якобы на деловые переговоры в Таиланд.

Бут попал под колпак американских спецслужб еще в конце 1990-х годов. Его многократно обвиняли в нелегальной продаже оружия в Афганистан и ряд стран Африки. На этот раз его обвинили в намерении сбыть колумбийской леворадикальной повстанческой группировке FARC переносные зенитные ракетные комплексы «Игла».

Тайские власти по требованию США арестовали Бута. Американцы обещали представить убедительные доказательства его вины, но так и не сделали этого. Местный суд многократно отказывал Вашингтону в экстрадиции россиянина. Только через два с половиной года тайцы сдались, и бизнесмен оказался в США.

Воздушный магнат

Бут родился в 1967 году. В 1984 окончил Казанское суворовское училище. Пытался поступить в МГИМО, но неудачно. Служил срочную службу. В 1987 году поступил в Военный Краснознаменный институт Министерства обороны СССР. После окончания служил военным переводчиком. Бывал в Анголе, других африканских странах.

В 1991 году уволился из армии в звании старшего лейтенанта. Занялся организацией воздушных перевозок. Жил в ЮАР, Бельгии, Объединенных Арабских Эмиратах. Владел несколькими авиакомпаниями. По утверждению самого Бута, перевозил гражданские и законные военные грузы. Доставлял в Африку французских и бельгийских миротворцев. В 2003 году работал с вооруженными силами США по доставке военных грузов в Ирак.

В западных СМИ стала появляться информация, что Бут параллельно занимается продажей оружия. Американские службы утверждали, что бизнесмен создал крупнейший частный воздушный флот, способный перебрасывать вооружение в любую точку мира.

Арестант

Сам Бут до ареста признавался в интервью, что возил оружие. При этом он категорически утверждал, что никогда его не покупал и не продавал. Но эти слова не убедили американские власти.

В октябре 2011 года в Нью-Йорке началось слушание судебного дела «США против Бута». Уже через месяц жюри присяжных признало его виновным. Его обвинили «в преступном сговоре с целью убийства граждан США», «преступном сговоре с целью поставок оружия террористическим группировкам» и еще по двум подобным пунктам.

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Бут не признал вину ни по одному из пунктов. Россиянин утверждал, что владел легальным бизнесом.

По его словам, он стал жертвой политического преследования в США, которому он подвергся за отказ работать на американские спецслужбы.

В апреле 2012 года предпринимателя приговорили к 25 годам тюрьмы. Все многочисленные апелляции о пересмотре дела, а также запрос Минюста России о его передаче российским властям были отклонены.

В течение длительного срока Бут содержался в особых, крайне жестких условиях. Его держали в одиночной камере, спецблоке с круглосуточным видеонаблюдением. В 2017 россиянину увеличили тюремный срок на 40 дней за «производство алкоголя». В его камере надзиратели нашли чайный гриб.