Лидер КНДР Ким Чен Ын нарушил северокорейскую традицию хранить в тайне личную жизнь правителей. Дважды за непродолжительное время он показался на публике со своей дочерью и оба раза на фоне ядерного оружия.

Подробности семейной жизни Ким Чен Ына долгое время были покрыты мраком неизвестности, что порождало самые невероятные слухи. Южнокорейские СМИ писали, что у него нет законной жены, а есть гарем, в который попадают самые красивые девушки Северной Кореи.

Позже выяснилось, что жена у него все-таки есть — это «товарищ Ли Соль Чжу». По слухам, свадьба состоялась еще в 2009 году. Но официальный статус первой леди супруга получила только в 2018 году, когда вместе с мужем побывала с визитом в Китае.

Слухи ходят и о детях Ким Чен Ына. Официально северокорейские СМИ никогда не сообщали, сколько отпрысков у лидера страны. Южнокорейские журналисты считают, что Ли Соль Чжу родила уже троих детей, в том числе одного мальчика. Никаких доказательств этому они не приводят.

Есть достоверное свидетельство об одном ребенке. В 2013 в гостях у Ким Чен Ына побывал его кумир — легендарный баскетболист Дэннис Родман. Он рассказал, что «держал его ребенка Чжу Э и говорил с его женой Ли». Правда, с тех пор могли родиться другие дети, но свидетельств этому нет.

Именно с Чжу Э на публике 18 ноября появился Ким Чен Ын. СМИ КНДР ее имя не называли, так ее идентифицировали южнокорейские журналисты. По разным источника, девочке от девяти до двенадцати лет.

Как сообщило северокорейское информационное агентство ЦТАК, глава КНДР «вместе со своей любимой дочерью» принял участие в запуске баллистической ракеты «Хвасон-17». Следующее появление Чжу Э вместе с отцом также оказалось связанным с ядерным оружием. 26 ноября они встретились с военнослужащими, учеными и инженерами, работавшими над запуском ракеты.

Эксперты объяснили официальный показ «любимой дочери» на фоне смертоносного оружия стремлением Ким Чен Ына продемонстрировать преемственность власти.

«Лидер КНДР, возможно, хотел показать публике, что у его семьи, которая правит страной с момента ее основания, есть четвертое поколение, имеющее "многообещающие перспективы" во власти», — считает аналитик исследовательского центра Rand Су Ким.