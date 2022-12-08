Виктора Бута обменяли на баскетболистку Грайнер

Гражданина России Виктора Бута, который провел почти 15 лет в тюрьме в США, обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, сообщает российский МИД.

«В течение длительного времени Российская Федерация вела переговорный процесс с США по освобождению Бута. Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина в схему обмена», — отметило ведомства.

Продолжительные дипломатические усилия позволили Москве и Вашингтону договориться. Процедура обмена прошла в аэропорту Абу-Даби, уточняется в сообщении.

Российский и американский лидеры помиловали обоих участников обмена. Это означает, что уголовное преследование окончательно прекращено, Бут и Грайнер получают полную свободу передвижения.

Бута арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате операции американских спецслужб и вывезли в США. Россиянина обвинили в поддержке терроризма и приговорили к 25 годам заключения.

Грайнер в августе получила девять лет колонии за контрабанду наркотиков. Американка на тот момент прилетела в Россию в качестве игрока баскетбольного клуба «УГМК Екатеринбург».