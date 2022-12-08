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Виктора Бута обменяли на баскетболистку Грайнер

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: U.S. Government

Гражданина России Виктора Бута, который провел почти 15 лет в тюрьме в США, обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, сообщает российский МИД.

«В течение длительного времени Российская Федерация вела переговорный процесс с США по освобождению Бута. Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина в схему обмена», — отметило ведомства.

Продолжительные дипломатические усилия позволили Москве и Вашингтону договориться. Процедура обмена прошла в аэропорту Абу-Даби, уточняется в сообщении.

Российский и американский лидеры помиловали обоих участников обмена. Это означает, что уголовное преследование окончательно прекращено, Бут и Грайнер получают полную свободу передвижения.

Бута арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате операции американских спецслужб и вывезли в США. Россиянина обвинили в поддержке терроризма и приговорили к 25 годам заключения.

Грайнер в августе получила девять лет колонии за контрабанду наркотиков. Американка на тот момент прилетела в Россию в качестве игрока баскетбольного клуба «УГМК Екатеринбург».

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pepelmetal

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mosquito__2010

Как они могут ? Украинцы страдают ! Нужно усилять и увеличивать и умножать санкции против России ! Ненормальные....

Nik3316

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pepelmetal

Видимо мало Биев комбят, ещё просят!