Виктора Бута обменяли на баскетболистку Грайнер

Гражданина России Виктора Бута, который провел почти 15 лет в тюрьме в США, обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, сообщает российский МИД.
«В течение длительного времени Российская Федерация вела переговорный процесс с США по освобождению Бута. Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина в схему обмена», — отметило ведомства.
Продолжительные дипломатические усилия позволили Москве и Вашингтону договориться. Процедура обмена прошла в аэропорту Абу-Даби, уточняется в сообщении.
Российский и американский лидеры помиловали обоих участников обмена. Это означает, что уголовное преследование окончательно прекращено, Бут и Грайнер получают полную свободу передвижения.
Бута арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате операции американских спецслужб и вывезли в США. Россиянина обвинили в поддержке терроризма и приговорили к 25 годам заключения.
Грайнер в августе получила девять лет колонии за контрабанду наркотиков. Американка на тот момент прилетела в Россию в качестве игрока баскетбольного клуба «УГМК Екатеринбург».
pepelmetal"действующий порядок осложняет поставки беднейшим странам мира." Снова беднейшими странами прикрываются...
mosquito__2010Как они могут ? Украинцы страдают ! Нужно усилять и увеличивать и умножать санкции против России ! Ненормальные....
Nik3316сравнить аэродром с ядерными боеголовками и обычный могут только не очень образованные люди...он еще...
pepelmetalВидимо мало Биев комбят, ещё просят!