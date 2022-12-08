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Эксперт рассказала об изменении рынка секс-услуг с начала СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Рынок секс-услуг просел после начала специальной военной операции, наиболее хорошо идут дела у гостиниц, которые предоставляют услуги на час, сообщила популярный секс-блогер Анна Лукьянова.

Лукьянова в интервью RTVI отметила, что одни представительницы секс-рынка уходят в VIP-сегмент и поднимают цены, а другие пытаются брать массовостью. Поток клиентов просел и у экскортниц.

«Вот, например, я знаю, что у гостиниц, которые предоставляют услуги на час, сейчас все отлично. Потому что если хотелось заняться сексом, люди шли и делали это во все времена. И поэтому у таких гостиниц сейчас проблем с клиентами нет», — привела другой пример секс-блогер.

Просел и рынок секс-игрушек. Сначала у людей был шок, потом появились проблемы с деньгами.

«Секс — это базовая потребность. Люди много на чем экономят, но совсем лишать себя удовольствия не готовы, просто перемещаются в бюджетный сегмент, переходят на китайские аналоги», — оценила Лукьянова.

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