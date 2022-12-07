Коновалову «подобрали» соперника на выборах главы Хакасии

Коммунист Валентин Коновалов и депутат Госдумы единоросс Сергей Сокол могут принять участие в выборах главы Хакасии в 2023 году.

«Выдвижения Сокола ожидали давно, вопрос был в том, назначат ли его врио главы. В итоге был согласован сценарий, при котором они участвуют оба», — сказал «Ведомостям» собеседник в хакасском отделении «Единой России».

По его словам, низкие рейтинги Коновалова не вызывают опасений в администрации президента, а потому отстранять от кампании ранее избранного только в результате второго тура коммуниста нет смысла. Сокол же, отмечает он, популярен в регионе: последние думские выборы он выиграл в одномандатном округе в республике.

При этом Сокол осенью отправился добровольцем на специальную военную операцию. СМИ писали, что он прошел подготовку и отправился на передовую.