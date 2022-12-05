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Хакасия и Забайкалье возглавили регионы с обилием вредных привычек

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Хакасия и Забайкальский край попала в лидеры по вредным привычкам среди регионов России, сообщается в исследовании РИА Новости.

Первую и вторую строчки рейтинга по отсутствию вредных привычек занимают Чечня и Дагестан, а следом за ними расположилась Ингушетия.

В наибольшей степени привержены вредным привычкам жители Республики Хакасия, Камчатского края, Сахалинской области, Удмуртской Республики, Еврейской автономной области, Амурской области, Забайкальского края.

Для большинства регионов в этой группе характерны одни из самых высоких по стране показателей преступности в состоянии алкогольного опьянения или связанных с употреблением наркотических средств.

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Сибирь #Хакасия #Забайкалье #Здоровье
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Alhazred

Ну так дай нам ссылки на видео, где русские жрут виагру, где насилуют древних бабушек, где живут в свинарниках...

pepelmetal

Это методы УГИЛ, раньше уже были такие случаи!

Алёна 717832

Совсем мозгами тронулась, в Россию ее теперь надеюсь никогда не пустят. И правильно.

Times Square

А те миллиарды долларов что правительство годами хранило в Западных банках а теперь пыль глотает в попытках...