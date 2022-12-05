Хакасия и Забайкалье возглавили регионы с обилием вредных привычек

Хакасия и Забайкальский край попала в лидеры по вредным привычкам среди регионов России, сообщается в исследовании РИА Новости.

Первую и вторую строчки рейтинга по отсутствию вредных привычек занимают Чечня и Дагестан, а следом за ними расположилась Ингушетия.

В наибольшей степени привержены вредным привычкам жители Республики Хакасия, Камчатского края, Сахалинской области, Удмуртской Республики, Еврейской автономной области, Амурской области, Забайкальского края.

Для большинства регионов в этой группе характерны одни из самых высоких по стране показателей преступности в состоянии алкогольного опьянения или связанных с употреблением наркотических средств.