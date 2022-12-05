Самый мощный звездопад года Геминиды пройдет в декабре, максимум активности он достигнет в ночь на 14 декабря, написал омский астроном Владимир Крупко на странице «ВКонтакте».

«Геминиды самый сильный метеорный поток года, активен с 19 ноября по 24 декабря, максимум с 13 на 14 декабря. Геминиды яркие и интенсивно окрашены. Из-за их небольшой скорости стойкие следы ионизации атмосферы обычно не видны», — написал Крупко.

Летят они со скоростью более чем в 40 раз быстрее пули и сгорают на высоте около 80 километров. Лучшее время наблюдения метеорного потока Геминиды — максимум с вечера и до утра следующего дня. Пик около часа ночи. Но в 21.30 будет восходить убывающая Луна, которая осложнит наблюдения слабых метеоров.



Геминиды происходят от обломков астероида 3200 Фаэтон. Фаэтон обращается вокруг Солнца каждые 1,4 года, и каждый год Земля проходит через его след из обломков, что приводит к потоку Геминид.



