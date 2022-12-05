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Самый мощный звездопад года пройдет в декабре

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: jason jenkins from stockton, california / CC BY-SA 2.0

Самый мощный звездопад года Геминиды пройдет в декабре, максимум активности он достигнет в ночь на 14 декабря, написал омский астроном Владимир Крупко на странице «ВКонтакте».

«Геминиды самый сильный метеорный поток года, активен с 19 ноября по 24 декабря, максимум с 13 на 14 декабря. Геминиды яркие и интенсивно окрашены. Из-за их небольшой скорости стойкие следы ионизации атмосферы обычно не видны», — написал Крупко.

Летят они со скоростью более чем в 40 раз быстрее пули и сгорают на высоте около 80 километров. Лучшее время наблюдения метеорного потока Геминиды — максимум с вечера и до утра следующего дня. Пик около часа ночи. Но в 21.30 будет восходить убывающая Луна, которая осложнит наблюдения слабых метеоров.

Геминиды происходят от обломков астероида 3200 Фаэтон. Фаэтон обращается вокруг Солнца каждые 1,4 года, и каждый год Земля проходит через его след из обломков, что приводит к потоку Геминид.

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Топ комментариев

Alhazred

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pepelmetal

Это методы УГИЛ, раньше уже были такие случаи!

Times Square

А те миллиарды долларов что правительство годами хранило в Западных банках а теперь пыль глотает в попытках...

Times Square

Если бы это были простые цифирки то власть не била бы копытом, да и ты бы тут не истерил.