По мнению Илона Маска, создание искусственного интеллекта — дело времени. Но смогут ли люди управлять им, или машина, осознав себя, поработит человека, как более слабый вид?

Компания Илона Маска Neuralink создает способ прямой связи человеческого мозга и компьютера. В среду, 30 ноября, специалисты заявили о прогрессе — обезьяна с вживленным в мозг чипом смогла с помощью взгляда набрать на виртуальной клавиатуре просьбу: «Я могу перекусить?»

Однако ученые пока не готовы радоваться. Их цель — не только научить мозг передавать сигналы в компьютер, но и получать их от машины.

С первого взгляда сигналы, передаваемые компьютеру мозгом, не кажутся пугающим изобретением, а вот работа в обратном направлении — сигнал из машины в мозг — уже настораживает. Насколько это безопасно? Какие сигналы сможет передать компьютер и зачем вообще начали такой эксперимент?

Благими намерениями

Идея Маска — научиться вживлять в человеческий мозг микрочип, связывающийся с внешним миром по беспроводной связи. Модель чипа N1 уже испытывалась на животных — на свиньях и обезьянах.

Исследователи хотят перейти к следующему этапу — эксперименты на людях. Начаться они должны в ближайшие шесть месяцев. Все это делается из благих побуждений, по крайне мере, так говорят ученые.

«Наша цель — включить свет для тех, кто десятилетиями жил в темноте», — цитирует CNET исследователя Neuralink Дэна Адамса.

По словам разработчиков, чипы станут спасением для миллионов людей с ограниченными возможностями. Например, для слепых. Один из экспериментов с приматами доказал, что это реально. Видеокадры световых вспышек передавали на чип, вживленный в мозг животного, показывая виртуальные вспышки, и обезьяна видела их.

В дальнейшем, подобные разработки могут стать вторым шансом для парализованных. Например, в одном эксперименте использовались электроды в спинном мозге свиньи, чтобы управлять движениями ног.

«Что нам делать с ИИ?»

Основная проблема разработчиков — передача сигнала только в одну сторону. А ученые хотят создать механизм, позволяющий не только передавать импульс от мозга, например, к ногам, но и получать сигналы от конечностей и отправлять их обратно, чтобы мозг знал, что происходит.

«Нам предстоит проделать большую работу, чтобы достичь этого полного видения, но я надеюсь, что вы видите, как все делается», — говорит исследователь Neuralink Джоуи О'Доэрти.

Маск надеется, что Neuralink сможет создать миллионы мозговых чипов, высказав надежду, что один из них вживят и в его мозг.

Компания пытается максимально автоматизировать технологию, чтобы вывести вживление чипов на массовый уровень.

Это грандиозные планы, однако сам Илон Маск признает опасность развития искусственного интеллекта:

«Что нам делать с ИИ, с общим искусственным интеллектом? Если у нас появится цифровой суперинтеллект, гораздо более умный, чем человек, как мы можем снизить исходящую от него опасность для нашего вида?»

«Это может закончиться очень плохо»

Создатель популярного блога «Waite but why» Тим Урбан опубликовал статью, посвященную разработкам Neuralink, точнее перспективам, связанным с ними.

Он объясняет, что ученые, работающие над созданием связки «человеческий мозг-искусственный интеллект», задаются вопросами: как получить правильную информацию из мозга и как отправить правильную информацию в мозг?

Человек далеко не в первый раз задается сложными вопросами, чтобы сотворить механизм, облегчающий жизнь, пишет автор. Это люди создали машины, фабричные станки и компьютеры. Все они призваны служить человечеству. И сейчас кажется, что компьютеры, умеющие думать, все так же будут служить человеку.

«Но что если мы сделаем что-то умнее человека? Как им управлять? Как управлять творением, которому может не понравиться быть продолжением человека — более глупого с его точки зрения?» — задает вопросы автор.

История человечества, считает он, может дать ответ на этот вопрос — «когда на планете есть что-то умнее всех остальных, это может закончиться очень плохо для всех остальных». И если ИИ станет самым умным, то человек попадет в категорию «всех остальных».

Эти вопросы и предположения, по словам Урбана, тревожат Илона Маска, потому что тот уверен, что создание сверхразумного ИИ — дело времени. Он обязательно появится и человечеству нужно быть готовым и защитить себя, чтобы не попасть в категорию «всех остальных».