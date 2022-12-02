Талибы посчитали женское образование частью чуждой культуры

Правящее Афганистаном движение «Талибан» (запрещено в России) считает, что женское образование навязано стране как часть чуждой культуры, заявил и.о. министра образования в правительстве Нада Мухаммед Надим.

«Школы для девочек — это часть иностранной культуры, которую привнесли в Афганистан эмир Аманулла и падишах Мухаммед Захир-шах. В годы правления эмира Амануллы знатоки мусульманского права выступили против подобного решения. При Захир-шахе старейшины заявили, что их благочестие не позволит отдавать своих дочерей в школы», — приводит ТАСС слова Надима.

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Установив контроль над всей территорией Афганистана в 2021 году, движение «Талибан» начало вводить различные ограничения в отношении женщин и девочек, объясняя это необходимостью создания в государстве «соответствующей исламской среды».

В марте 2022 года министерство образования в правительстве талибов запретило девочкам средних и старших классов посещать занятия в школах.