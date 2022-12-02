НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Талибы посчитали женское образование частью чуждой культуры

Источник:
ТАСС
393 1
Фото: Nitin Madhav (USAID)

Правящее Афганистаном движение «Талибан» (запрещено в России) считает, что женское образование навязано стране как часть чуждой культуры, заявил и.о. министра образования в правительстве Нада Мухаммед Надим.

«Школы для девочек — это часть иностранной культуры, которую привнесли в Афганистан эмир Аманулла и падишах Мухаммед Захир-шах. В годы правления эмира Амануллы знатоки мусульманского права выступили против подобного решения. При Захир-шахе старейшины заявили, что их благочестие не позволит отдавать своих дочерей в школы», — приводит ТАСС слова Надима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак изменился Афганистан без США

Установив контроль над всей территорией Афганистана в 2021 году, движение «Талибан» начало вводить различные ограничения в отношении женщин и девочек, объясняя это необходимостью создания в государстве «соответствующей исламской среды».

В марте 2022 года министерство образования в правительстве талибов запретило девочкам средних и старших классов посещать занятия в школах.

Еще по теме
Правительство субсидирует трудоустройство IT‑специалистов
Старшеклассникам из новых регионов России отменят ЕГЭ
Где ставить ударение в слове «договор»
Ученые изучили влияние соцсетей, игр и видеороликов на IQ детей
смотреть все
Жизнь #Образование #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Один из лидеров покинул шоу «Звезды в Африке 3»
Астролог увидел неизбежную Третью мировую войну
Ракетный удар по Украине остановил железнодорожное движение
Мороз задержится в Новосибирске
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

usacomp

А путин не подскажет, кто подсадил страну на нефтедоллары?

GammiPluh

Долго запрягали, все хотели дружбы и жвачки

Nik3316

все будет намного проще и трагичней для Украины...

korvinsS

Не отмазывайся все равно тебе никто не поверит