Зимний перелом СВО: холода поставят Украину на колени?

Западные союзники с тревогой констатировали: к России присоединился ее давний союзник — зима. В действительности зимние условия усложнят ведение боевых действий как для украинских, так и для российских сил. И все же, чья армия окажется в выигрыше?

«Генерал мороз» неоднократно помогал России переламывать ситуацию в тяжелейших, и, казалось, уже проигранных войнах. Так было в 1812 году после Бородино, в 1941-м под Москвой, и в 1942-м в Сталинграде. Так будет и в нынешнем конфликте с Украиной, пишет французское издание Le Monde Diplomatique.

Такое убеждение давно культивируется на Западе. Там именно так объясняют поражение Наполеона и Гитлера от «отсталой» России. Но сколько в этом истины и мифа на самом деле?

Если российская армия в действительности лучше ли приспособлена для ведения боевых действий в холода, то как это скажется на ходе специальной военной операции на Украине? А как обстоит дело в Вооруженных силах Украины (ВСУ)?

Чтобы ответить на эти вопросы, нужно рассмотреть конкретные аспекты военных действий зимой.

Тактика

Для зимы в районе проведение СВО характерна облачная погода, что крайне затруднит ведение спутниковой оптической разведки. Это ударит по ВСУ. Киев в режиме-онлайн получает от НАТО информацию с десятков военных и коммерческих спутников. Отсутствие таких данных серьезно осложнит ведение разведки.

У России гораздо меньше разведывательных спутников. Поэтому облачная погода уровняет шансы сторон в ведении оптической разведки из космоса.

С другой стороны, зима упростит ведение тактической разведки. Голые деревья в лесополосах, где, как правило, любит окапываться пехота, перестанут скрывать технику и людей.

Холода заставят бойцов устанавливать в земляных укрытиях и подвалах печки. Они будут прекрасно видны в тепловизоры. Техника станет оставлять на снегу отчетливо видные с воздуха следы. Благодаря им беспилотники выследят перемещение боевых машин и тыловых колон.

Превратить эти обстоятельства в преимущества позволят хорошая разведка и мощные ударные средства. По разведспособностям на тактическом уровне у сторон силы примерно равны. По ударным же возможностям россияне многократно превосходят.

Армия России имеет в несколько раз больше артсистем, в авиации же у нее подавляющее превосходство. Российские ударные вертолеты Ка-52, штурмовики Су-25СМ3 благодаря мощным прицельным комплексам смогут самостоятельно находить цели в режиме свободной охоты.

Снабжение

Эффективность действий солдат и офицеров зимой будет зависеть от того, как обустроен их быт. Насквозь промерзший боец — плохой воин. Тыловые службы должны обеспечить войска печками, электрогенераторами, тепловыми пушками, пунктами обогрева. Привыкшая к морозам российская армия должна, по идее, быть лучше к этому готова.

#Оружие Бой технологий: вместо юнитов живые солдаты

Для бойцов нужна современная зимняя форма. Российский комплект «Ратник» успешно прошел испытания в арктических условиях, но, к сожалению, его запасов не хватило на всех мобилизованных. Теперь вся надежда на промышленность. По данным СМИ, у ВСУ — дефицит теплой одежды для военных. Запад пообещал его восполнить.

Холода неизбежно приведут к росту небоевых санитарных потерь: простудных заболеваний и обморожений. Российская военная медицина, имея гораздо больший потенциал и опыт работы в суровых зимних условиях, должна успешнее справиться с потоком таких больных. Украинские же госпитали и без того перегружены ранеными.

Интересный момент — наемники в рядах украинской армии. За исключением скандинавов и канадцев, они не знакомы с холодами и к ним не приспособлены.

Боевая техника

Ахиллесовой пятой ВСУ зимой грозит стать растущее количество западной техники. Она высокоэффективна, но сложна, капризна и рассчитана на профессиональное обслуживание. Например, в ходе интенсивных боев американская 155-миллиметровая гаубица М777, немецкая САУ PzH 2000 не выдерживали темпа стрельбы и выходили из строя.

Холода обострят эту проблему. Зима потребует особого ухода за западным вооружением. Подготовленные наспех украинские специалисты вряд ли смогут его обеспечить. Техника начнет еще чаще ломаться и ее станут отправлять на ремонт в Польшу или страны Балтии. В итоге ВСУ, которым и без того не хватает оружия, могут остаться с голыми руками.

Советская и российская техника, за исключением последних образцов, типа «Арматы», рассчитана на массовую армию из срочников. Она проста, надежна и неприхотлива в обслуживании, и, что главное, создана для службы в суровых зимних условиях.

В итоге, воспользоваться особенностями ведения военных действий в морозы сможет та армия, которая в ходе боев сможет лучше к ним приспособиться.