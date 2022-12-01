НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Зимний перелом СВО: холода поставят Украину на колени?

Автор:
Вячеслав Корзун, Sibnet.ru
354 1
Фото: © Пресс-служба Минобороны РФ
Западные союзники с тревогой констатировали: к России присоединился ее давний союзник — зима. В действительности зимние условия усложнят ведение боевых действий как для украинских, так и для российских сил. И все же, чья армия окажется в выигрыше?

«Генерал мороз» неоднократно помогал России переламывать ситуацию в тяжелейших, и, казалось, уже проигранных войнах. Так было в 1812 году после Бородино, в 1941-м под Москвой, и в 1942-м в Сталинграде. Так будет и в нынешнем конфликте с Украиной, пишет французское издание Le Monde Diplomatique.

Такое убеждение давно культивируется на Западе. Там именно так объясняют поражение Наполеона и Гитлера от «отсталой» России. Но сколько в этом истины и мифа на самом деле? 

Если российская армия в действительности лучше ли приспособлена для ведения боевых действий в холода, то как это скажется на ходе специальной военной операции на Украине? А как обстоит дело в Вооруженных силах Украины (ВСУ)? 

Чтобы ответить на эти вопросы, нужно рассмотреть конкретные аспекты военных действий зимой.

Тактика

Для зимы в районе проведение СВО характерна облачная погода, что крайне затруднит ведение спутниковой оптической разведки. Это ударит по ВСУ. Киев в режиме-онлайн получает от НАТО информацию с десятков военных и коммерческих спутников. Отсутствие таких данных серьезно осложнит ведение разведки.

У России гораздо меньше разведывательных спутников. Поэтому облачная погода уровняет шансы сторон в ведении оптической разведки из космоса.

С другой стороны, зима упростит ведение тактической разведки. Голые деревья в лесополосах, где, как правило, любит окапываться пехота, перестанут скрывать технику и людей.

Холода заставят бойцов устанавливать в земляных укрытиях и подвалах печки. Они будут прекрасно видны в тепловизоры. Техника станет оставлять на снегу отчетливо видные с воздуха следы. Благодаря им беспилотники  выследят перемещение боевых машин и тыловых колон.

Превратить эти обстоятельства в преимущества позволят хорошая разведка и мощные ударные средства. По разведспособностям на тактическом уровне у сторон силы примерно равны. По ударным же возможностям россияне многократно превосходят.

Армия России имеет в несколько раз больше артсистем, в авиации же у нее подавляющее превосходство. Российские ударные вертолеты Ка-52, штурмовики Су-25СМ3 благодаря мощным прицельным комплексам смогут самостоятельно находить цели в режиме свободной охоты.

Снабжение

Эффективность действий солдат и офицеров зимой будет зависеть от того, как обустроен их быт. Насквозь промерзший боец — плохой воин. Тыловые службы должны обеспечить войска печками, электрогенераторами, тепловыми пушками, пунктами обогрева. Привыкшая к морозам российская армия должна, по идее, быть лучше к этому готова.

#Оружие
Бой технологий: вместо юнитов живые солдаты

Для бойцов нужна современная зимняя форма. Российский комплект «Ратник» успешно прошел испытания в арктических условиях, но, к сожалению, его запасов не хватило на всех мобилизованных. Теперь вся надежда на промышленность. По данным СМИ, у ВСУ — дефицит теплой одежды для военных. Запад пообещал его восполнить. 

Холода неизбежно приведут к росту небоевых санитарных потерь: простудных заболеваний и обморожений. Российская военная медицина, имея гораздо больший потенциал и опыт работы в суровых зимних условиях, должна успешнее справиться с потоком таких больных. Украинские же госпитали и без того перегружены ранеными.

Интересный момент — наемники в рядах украинской армии. За исключением скандинавов и канадцев, они не знакомы с холодами и к ним не приспособлены.

Боевая техника

Ахиллесовой пятой ВСУ зимой грозит стать растущее количество западной техники. Она высокоэффективна, но сложна, капризна и рассчитана на профессиональное обслуживание. Например, в ходе интенсивных боев американская 155-миллиметровая гаубица М777, немецкая САУ PzH 2000 не выдерживали темпа стрельбы и выходили из строя.

Холода обострят эту проблему. Зима потребует особого ухода за западным вооружением. Подготовленные наспех украинские специалисты вряд ли смогут его обеспечить. Техника начнет еще чаще ломаться и ее станут отправлять на ремонт в Польшу или страны Балтии. В итоге ВСУ, которым и без того не хватает оружия, могут остаться с голыми руками.

Советская и российская техника, за исключением последних образцов, типа «Арматы», рассчитана на массовую армию из срочников. Она проста, надежна и неприхотлива в обслуживании, и, что главное, создана для службы в суровых зимних условиях.

В итоге, воспользоваться особенностями ведения военных действий в морозы сможет та армия, которая в ходе боев сможет лучше к ним приспособиться.

Еще по теме
ВДВ России получили миниатюрный комплекс разведки «Взор»
Пентагон поставит Украине ЗРК NASAMS на $1,2 млрд
Запад подсчитал траты на военную помощь Украине
Россия получит дроны «Шершень» для разгона людей ультразвуком
смотреть все
Оборона #Оружие #Армия #Конфликты #Аналитика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Один из лидеров покинул шоу «Звезды в Африке 3»
Астролог увидел неизбежную Третью мировую войну
США поразились находчивости украинских военных
Ракетный удар по Украине остановил железнодорожное движение
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

GammiPluh

Мне бандеровцев и фашистов не жаль, сорян

korvinsS

Не отмазывайся все равно тебе никто не поверит

kygear

Поляков .албанцев.чехов.шведов..да там весь сброд.

mosquito__2010

Более 300 если быть более точным.