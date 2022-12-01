Россия запустила последний спутник «Глонасс-М»

Последний спутник «Глонасс-М» запущен с космодрома Плесецк в минувший понедельник, 28 ноября, сообщает Информационно-аналитический центр координатно-временного обеспечения.

Согласно представленной на сайте информации, запущенный аппарат в настоящий момент находится «на этапе ввода в систему». Ему присвоен номер 761. Это последний спутник «Глонасс-М», остававшийся в наземном резерве.

Для выведения спутника на орбиту использовалась ракета-носитель «Союз-2.1б». В расчетное время навигационный аппарат был доставлен на целевую орбиту с помощью разгонного блока «Фрегат».

Теперь в космос будут запускаться только аппараты нового поколения. Сейчас орбитальная группировка включает 26 аппаратов, 22 из них используются по целевому назначению, два — на этапе ввода в систему, один — в резерве, еще один — на этапе летных испытаний.