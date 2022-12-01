Яна Чурикова прокомментировала роль ведущей «Голоса»

Яна Чурикова заменила Дмитрия Нагиева на посту ведущего проекта «Голос. Дети», она с уважением отнеслась к коллеге и вышла на сцену в футболке с его изображением.

«Дима, ты всегда будешь первым! Легенда, навсегда в моем сердце», — написала Чурикова в соцсети.

Дмитрий Нагиев ушел из «Голоса» в этом году, будучи бессменным ведущим проекта с 2012 года. По официальной версии Первого канала, он взял творческую и, возможно, в будущем вернется.

В «Голосе 60+» Нагиева заменяла Лариса Гузеева. Еще до старта проекта ее кандидатура вызвала негодование среди зрителей шоу. Отношение к Чуриковой, заменившей Нагиева в детском «Голосе», наоборот, больше положительное. В Сети пишут, что ведущая прекрасно впишется в формат.

Слепые прослушивания 10-го сезона «Голос. Дети» стартует на Первом канале 9 декабря. Наставниками стали Егор Крид, Баста и МакSим.