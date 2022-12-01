НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Яна Чурикова прокомментировала роль ведущей «Голоса»

Источник:
Sibnet.ru
360 0
Фото: © соцсети Яны Чуриковой

Яна Чурикова заменила Дмитрия Нагиева на посту ведущего проекта «Голос. Дети», она с уважением отнеслась к коллеге и вышла на сцену в футболке с его изображением. 

«Дима, ты всегда будешь первым! Легенда, навсегда в моем сердце», — написала Чурикова в соцсети.

Дмитрий Нагиев ушел из «Голоса» в этом году, будучи бессменным ведущим проекта с 2012 года. По официальной версии Первого канала, он взял творческую и, возможно, в будущем вернется.

В «Голосе 60+» Нагиева заменяла Лариса Гузеева. Еще до старта проекта ее кандидатура вызвала негодование среди зрителей шоу. Отношение к Чуриковой, заменившей Нагиева в детском «Голосе», наоборот, больше положительное. В Сети пишут, что ведущая прекрасно впишется в формат.

Слепые прослушивания 10-го сезона «Голос. Дети» стартует на Первом канале 9 декабря. Наставниками стали Егор Крид, Баста и МакSим.

Еще по теме
Дава довел Айзу до истерики в шоу «Наследники и самозванцы»
Чадов рассказал о родстве с горами Алтая
Новогодний фильм-пародию ТНТ на советские фильмы раскритиковали
Яна Чурикова заменит Нагиева в шоу «Голос. Дети»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Один из лидеров покинул шоу «Звезды в Африке 3»
Астролог увидел неизбежную Третью мировую войну
Дешевое лекарство от паразитов повысило эффективность лечения рака
США поразились находчивости украинских военных
Обсуждение (0)
Топ комментариев

GammiPluh

Мне бандеровцев и фашистов не жаль, сорян

Алекс555

На вайне все средства хороши. Запад использовал обман и подкуп,Россия зиму.

Danilon

С безоружный народ - это проще. Тут они точно справятся.

kygear

Поляков .албанцев.чехов.шведов..да там весь сброд.