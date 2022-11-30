Альбом алтайского исполнителя вышел на музыкальных платформах

Первый альбом известного алтайского исполнителя Эмиля Толкочекова «Ария баатыра» вышел на популярных музыкальных платформах.

На «Яндекс.Музыке», VK Music и других площадках вышли семь треков, среди которых известные песни алтайских классиков в новом звучании, а также современные композиции.

«Песня «Ария баатыра», изначально написанная для постановки «Сказание о принцессе Укока», в нынешнем исполнении Эмиля и сегодняшних реалиях обретает новое значение и актуальность», – рассказал в своем телеграм-канале пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

Накануне в Горно-Алтайске состоялся концерт Эмиля Толкочекова, где был презентован его новый альбом.

«Спустя 30 лет с того момента, как я впервые шагнул на сцену – вышел мой первый альбом. Не большой, но по-настоящему зрелый. Как говорится, «на злобу дня». В свое время. Надеюсь, каждый из слушателей найдет в этих песнях отклик своей души», – написал Эмиль на своей странице «ВКонтакте».