Жительница Тувы заказала убийство ребенка

Суд вынес приговор жительнице Тувы, заказавшей убийство восьмилетней дочери своего покойного мужа. Женщина сама придумала сценарий преступления и давала указания исполнителю, сообщило региональное СУ СК России.

По данным следствия, жительница Кызыла в 2020 году после похорон мужа задумалась, как ей получить наследство: квартиру, здание и земельный участок. Она не хотела делить имущество с восьмилетней дочерью мужа от первого брака.

Вдова решилась на заказное убийство. Она нашла исполнителя, пообещав заплатить 180 тысяч рублей за успешно выполненный заказ. Женщина подробно продумала и описала план преступления.

Она объяснила исполнителю, где живет и учится девочка, показала ребенка, когда та стояла на автобусной остановке. После этого вдова передала орудие преступления — электрошокер. Им нужно было оглушить школьницу, а после этого убить, инсценировав несчастный случай.

Реализовать преступление не получилось, вовремя вмешались сотрудники правоохранительных органов, узнавшие о готовящемся заказном убийстве. Женщину арестовали, предъявив ей обвинение по статьям 33, 30, и 105 УК РФ (организация приготовления к убийству, совершенное в отношении малолетнего лица из корыстных побуждений, по найму).

В ноябре суд признал вдову виновной и приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.