НАВЕРХ
#Алтайский край #Бурятия #Забайкалье #Иркутск #Кузбасс #Красноярск #Новосибирск #Омск #Республика Алтай #Томск #Хакасия #Тува #Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео

Жительница Тувы заказала убийство ребенка

Источник:
Sibnet.ru
512 3

Суд вынес приговор жительнице Тувы, заказавшей убийство восьмилетней дочери своего покойного мужа. Женщина сама придумала сценарий преступления и давала указания исполнителю, сообщило региональное СУ СК России.

По данным следствия, жительница Кызыла в 2020 году после похорон мужа задумалась, как ей получить наследство: квартиру, здание и земельный участок. Она не хотела делить имущество с восьмилетней дочерью мужа от первого брака.

Вдова решилась на заказное убийство. Она нашла исполнителя, пообещав заплатить 180 тысяч рублей за успешно выполненный заказ. Женщина подробно продумала и описала план преступления. 

Она объяснила исполнителю, где живет и учится девочка, показала ребенка, когда та стояла на автобусной остановке. После этого вдова передала орудие преступления — электрошокер. Им нужно было оглушить школьницу, а после этого убить, инсценировав несчастный случай.

Реализовать преступление не получилось, вовремя вмешались сотрудники правоохранительных органов, узнавшие о готовящемся заказном убийстве. Женщину арестовали, предъявив ей обвинение по статьям 33, 30, и 105 УК РФ (организация приготовления к убийству, совершенное в отношении малолетнего лица из корыстных побуждений, по найму).

В ноябре суд признал вдову виновной и приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Еще по теме
Страшное явление стало угрозой климату Сибири
Морозы до 30 градусов придут в Сибирь
Мобилизованный из Тувы погиб в новосибирском учебном центре
Землетрясения произошли в Кемеровской области и Туве
смотреть все
Сибирь #Тува #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
КУЛЬТГИД
info.sibnet.ru
«Ходячие мертвецы»: чем закончился культовый сериал
26.11.2022 23:58
info.sibnet.ru
Топ турецких сериалов: страсть, интриги и красота
22.11.2022 22:06
info.sibnet.ru
Интерес к Ивлеевой или хороший сериал: почему все смотрят «Монастырь»
21.11.2022 11:11
info.sibnet.ru
Выгнали за пародию: в чем виноват блогер Некоглай
10.11.2022 12:26
Самое популярное
Один из лидеров покинул шоу «Звезды в Африке 3»
Дешевое лекарство от паразитов повысило эффективность лечения рака
США поразились находчивости украинских военных
Путин поручил пересчитать годных к военной службе россиян
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

syris

Франциск оказывается настолько туп, как и хохлы,что не могут понять ,что с нацистской мразью борется...

korvinsS

После которой окрайна перестанет существовать)

nicollaich

Татьяна Буцкая вчера родилась? Следующим её шагом должно быть обвинение Б.Моисеева в пропаганде гомосексуализма.

Alhazred

Господи, ты совсем ополоумел уже)))