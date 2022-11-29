Иран привезет в Россию автомобилей на $300 млн

Иран поставит в Россию автомобилей на 300 миллионов долларов (18 миллиардов рублей по текущему курсу), меморандум между странами уже подписан, сообщил глава Иранской ассоциации производителей автозапчастей Мохаммадрез Наджафи Манеша.

«Россия — один из заказчиков иранских автомобилей. Для экспорта подписан меморандум на сумму 300 миллионов долларов», — сказал Манеша агентству Fars.

За какой период будут поставлены ближневосточные автомобили, неизвестно.

Производством транспортных средств в Иране занимается компании Iran Khodro и Saipa. Iran Khodro Tara с «механикой» на домашнем рынке стоит 610 тысяч рублей, с «автоматом» — 820 тысяч рублей, Saipa Shahin — 720 тысяч рублей.

Эти цены дешевле, чем у отечественной Lada Granta, ее стоимость в России начинается от 678 тысяч рублей.