Автомобилисты попросили о реабилитации метаноловой незамерзайки

Общественники просят отменить запрет на производство незамерзающей жидкости из метилового спирта. Такое средство лучше всех очистит стекло в морозы.

Обращение в правительство с просьбой разрешить производство незамерзайки из метанола написал Национальный автомобильный союз. Такая стеклоомывающая жидкость была запрещена в 2000 году, «учитывая низкий уровень культуры» части населения, которое могло выпить ее и отравиться.

«Весь вопрос исключительно в применении стеклоомывающей жидкости. Если использовать ее по прямому назначению и заливать в бачок омывателя, то никакой опасности метанол не представляет. Другое дело, если кому-то придет в голову выпить незамерзайку. Но у адекватного и здравомыслящего человека такого желания даже не возникнет», — заявил «Известиям» президент НАС Антон Шапарин.

Общественники предлагают обязать производителей метаноловой незамерзайки добавлять в жидкость специальные присадки, которые сделают ее очень горькой. В странах, где этот спирт разрешен, в бутылки добавляют присадки, вызывающие рвоту. Так вещество быстро выходит из организма и не успевает оказать отравляющее воздействие.

Достоинства метаноловой незамерзайки

Основой незамерзайки может быть метанол, изопропиловый спирт и этиленгликоль. Химик Максим Слезкин из компании, производящей автохимию, считает, что метиловый спирт идеален для незамерзающей жидкости.

«По сравнению с изопропиловым спиртом и этиленгликолем метанол густеет при более низких температурах. Кроме того, он обладает лучшими моющими свойствами», — сказал Слезкин «Известиям».

Температура замерзания этанола — минус 114°С, метанола — минус 97,8°С, изопропила — минус 89°С, этиленгликоля при концентрации 65% — минус 65°С.

При температурах, когда стеклоомыватель уже не могут прокачать загустевшую жидкость на основе изопропилового спирта или этиленгликоля, метиловая незамерзайка без проблем льется на стекло из форсунок, добавил эксперт автомобильного журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

Главный минус изопропилового спирта — сильный запах, который в зависимости от добавок может меняться от едкого до приятного, рассказывал Sibnet.ru представитель автомагазина Денис Мельников.

У этилового спирта хорошие характеристики, но из-за акцизов средство получится слишком дорогим.