Елену Хангу «убили» самозванцы

Айза, Влад и Максим Траньков проголосовали за то, чтобы убрать из шоу «Наследники и самозванцы» ведущую Елену Хангу, чтобы отвести подозрения от Кадони.

Шоу «Наследники и самозванцы» проходит по типу игры «Мафия». В нем знаменитости сражаются за наследство тайного миллиардера. Каждый выпуск участники с помощью голосования выбирают, кого выгнать.

В третьем выпуске проекта «Наследники и самозванцы» была «убита» Ханга, потому что она заступилась за Влада Кадони, которого подозревали в измене. Остальные участники удивились выбору самозванцев.

Максим Траньков впервые попал под подозрение наследников. Фигурист вступил в конфликт с Давой. У него сдали нервы, поскольку Дава оказал на него психологическое давление. Траньков попросил участников проголосовать против него, потому что он не хочет больше находиться в одном проекте с Давой.

В итоге, во время голосования все 14 участников решили выгнать предыдущего подозреваемого — Влада Кадони.

Самозванцы (Айза и Трананьков) пошли на риск и предложили Даве стать самозванцем. Судя по анонсу следующей серии, это решение перевернет ход всей игры, поскольку блогер с начала шоу был лидером наследников.