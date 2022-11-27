Елену Хангу «убили» самозванцы

Айза, Влад и Максим Траньков проголосовали за то, чтобы убрать из шоу «Наследники и самозванцы» ведущую Елену Хангу, чтобы отвести подозрения от Кадони.
Шоу «Наследники и самозванцы» проходит по типу игры «Мафия».
В нем знаменитости сражаются за наследство тайного миллиардера. Каждый выпуск
участники с помощью голосования выбирают, кого выгнать.
В третьем выпуске проекта «Наследники и самозванцы» была «убита»
Ханга, потому что она заступилась за Влада Кадони, которого подозревали в
измене. Остальные участники удивились выбору самозванцев.
Максим Траньков впервые попал под подозрение наследников.
Фигурист вступил в конфликт с Давой. У него сдали нервы, поскольку Дава оказал
на него психологическое давление. Траньков попросил участников проголосовать
против него, потому что он не хочет больше находиться в одном проекте с Давой.
В итоге, во время голосования все 14 участников решили выгнать
предыдущего подозреваемого — Влада Кадони.
Самозванцы (Айза и Трананьков) пошли на риск и предложили
Даве стать самозванцем. Судя по анонсу следующей серии, это решение перевернет
ход всей игры, поскольку блогер с начала шоу был лидером наследников.