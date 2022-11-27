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Два десятка домов в мороз остались без тепла в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Двадцать два многоквартирных жилых дома остались без тепла в поселке Октябрьский Мошковского района в Новосибирской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Информация об аварийном отключении поступила в воскресенье, 27 ноября в 01.15 по местному времени. «В результате аварии под отключение попали 22 многоквартирных жилых дома. В данный момент проводятся работы по восстановлению теплоносителя», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, на месте аварии работают аварийно-восстановительные бригады коммунальных организаций и оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона.

В области стоят 30-градусные морозы. Прокуратура по факту аварийного отключения начала проверку соблюдение законодательства в сфере ЖКХ. Восстановление теплоснабжение находится на прокурорском контроле.

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Топ комментариев

pepelmetal

"украинские власти уже начали уголовное расследование" смешно звучит!

Alhazred

Да-да, дадут. Блаженны верущие... Ты то скольким мобикам уже наподдал?)))

Andrei Bezd

Тем более кто эту шнягу там слушать будет

mosquito__2010

Сообразили что Украине вилы наконец то. Страшно понятно конечно, но придётся принять очередную проигранную...