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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США поразились находчивости украинских военных

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Украинские военные проявляют невероятную изобретательность, пытаясь скомпенсировать слабую оснащенность своей армии, отмечают американские эксперты.

Так, украинцы атаковали флагман Черноморского флота «Москва», адаптировав сухопутные ракеты, которые не были предназначены для поражения морских целей, пишет New York Times.

Чтобы обстрелять остров Змеиный с российскими позициями украинские военные установили французские самоходные установки на гражданские баржи и отбуксировали их в море, указывает автор статьи.

Высокопоставленный представитель Пентагона рассказал, что украинцам также удалось установить поставленные американцами ракеты HARM на советские истребители МиГ-29.

Сами американцы считали, что такие ракеты несовместимы с МиГ-29, так как у них совершенно иной тип авионики и управления. Однако украинские специалисты справились с задачей, отмечает издание.

В материале украинские военные сравниваются с популярным героем телесериала 1980-х годов агентом Макгайвером, который часто использовал импровизированные приспособления.

Тема: Военная операция на Украине
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