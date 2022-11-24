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Депортированный в Молдавию Некоглай вышел на связь

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-каанал Некоглая

Блогер Некоглай (Николай Лебедев) впервые после суда полноценно вышел на связь с подписчиками и рассказал, что он будет делать в Молдавии после депортации из России.

«Я прилетел сейчас в Молдову, и первым делом я сейчас пойду мыться, бриться, купаться, потому что всего этого там на зоне у меня не было», — сказал в видеообращении в телеграм-канале Некоглай.

Блогера депортировали в Молдавию по решению суда за то, что он снял пародию на российского солдата, отбрасывающего в окопе вражескую гранату.

В Молдавии Некоглай сразу же купил вещи и телефон, потому что в центре содержания, по словам блогера, у него «утопили два телефона».

За что депортировали Некоглая

Тиктокер порадовался, что подписчики его поддержали в то время, как коллеги-блогеры, наоборот, ополчились против него.

Некоглай пообещал в ближайшее время рассказать «подробно и с фактами» о своем содержании в спецприемнике. Судя по посылу Некоглая, именно эта история будет основой его будущего контент в соцсетях.

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