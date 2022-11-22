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Путин вспомнил последний разговор с Фиделем Кастро

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин назвал основателя современного кубинского государства Фиделя Кастро легендарной личностью и вспомнил последний с ним разговор.

«Он по праву считается одним из самых ярких и харизматичных лидеров бурного, драматичного 20 века. По-настоящему легендарной личностью», — сказал Путин на церемонии открытия памятника Фиделю Кастро в московском районе Сокол.

Российский президент также вспомнил общение с Кастро. Последний разговор с ним у него состоялся в июле 2014 года и был посвящен становлению многополярного мироустройства.

«О том, что независимостью и достоинством не торгуют. О том, что каждый народ имеет право на свободное развитие, на выбор своего пути, а в по-настоящему справедливом мире не может быть места диктату, грабежу и неоколониализму», — отметил Путин.

Открытие памятника приурочено к визиту в Москву президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса. Диас-Канель поблагодарил российскую сторону за инициативу и назвал памятник данью дружбе между двумя странами.

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