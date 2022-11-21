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Рост цен на автомобили в России сохранится

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Цены на автомобили растут во всем мире из-за нарушения цепочек поставок, но особо это заметно в России, куда многие страны перестали экспортировать машины, сообщил экономист Александр Пасько.

«Если в мире можно ожидать незначительного снижения цен как на новые, так и на подержанные автомобили, то в России будет наблюдаться обратная тенденция, поскольку ситуация с продажами новых автомобилей вряд ли улучшится в ближайшее время», — цитирует Пасько «Лента.ру».

А любой рост цен на новые автомобили автоматически приведет к росту цен на подержанные транспортные средства, считает экономист.

Эксперт добавил, что на текущий момент импорт всех авто в Россию приходится на две страны — КНР и Японию. И это тоже ведет к сохранению устойчиво высоких цен из-за отсутствия конкуренции.

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Авто #Авторынок #Торговля
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