Киев заявил о планировании операции по захвату Крыма

Вооруженные силы Украины (ВСУ) займутся возвращением Крыма, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ заявил, что «Киев — русский город».

«Я уверен, что кампания по возвращению Крыма состоится», — заявил Ермак в интервью Politico. Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов ранее говорил, что ВСУ могут «зайти в Крым, например, до конца декабря».

В ответ на это Медведев в своем телеграм-канале написал, что «разные тараканы, расплодившиеся в киевском инсектарии, постоянно грозят "вернуть Крым"».

«1. Киев — столица Древней Руси. 2. Киев — крупный малороссийский город в составе Российской империи. 3. Киев — республиканская столица в составе СССР. И наконец, Киев — просто русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски»,— отметил Медведев.

Заявления Ермака о наступлении на Крым преследуют цель получить финансовую помощь от стран Запада, приводят «Известия» мнение политолога Юрия Светова.

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант армии запаса Андрей Гурулев считает, что российским войскам следует быть готовыми к серьезной обороне в Крыму. В беседе с URA.RU он сообщил, что линии обороны на полуострове оборудуются.