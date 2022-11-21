НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Киев заявил о планировании операции по захвату Крыма

Источник:
Sibnet.ru
738 5

Вооруженные силы Украины (ВСУ) займутся возвращением Крыма, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ заявил, что «Киев — русский город».

«Я уверен, что кампания по возвращению Крыма состоится», — заявил Ермак в интервью Politico. Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов ранее говорил, что ВСУ могут «зайти в Крым, например, до конца декабря».

В ответ на это Медведев в своем телеграм-канале написал, что «разные тараканы, расплодившиеся в киевском инсектарии, постоянно грозят "вернуть Крым"».

«1. Киев — столица Древней Руси. 2. Киев — крупный малороссийский город в составе Российской империи. 3. Киев — республиканская столица в составе СССР. И наконец, Киев — просто русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски»,— отметил Медведев.

Заявления Ермака о наступлении на Крым преследуют цель получить финансовую помощь от стран Запада, приводят «Известия» мнение политолога Юрия Светова.

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант армии запаса Андрей Гурулев считает, что российским войскам следует быть готовыми к серьезной обороне в Крыму. В беседе с URA.RU он сообщил, что линии обороны на полуострове оборудуются.

Тема: Военная операция на Украине
Главу генштаба США затравили за призыв к переговорам с Россией
Запад встревожился наступлением союзника России — зимы
Кадыров потребовал возмездия за убийство российских пленных
Глава Пентагона заявил о впечатляющих вооружениях России
смотреть все
Оборона #Военная политика #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Российская армия получила аналог РСЗО HIMARS
Два участника остались в команде Малафеева на шоу «Звезды в Африке 3»
Россия полностью избавится от доллара
Эксперты определили приемлемую цену для нового «Москвича»
Обсуждение (5)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
43
Украинские военные расстреляли российских военнопленных
33
Украинские силовики расстреляли в Херсоне пророссийских активистов
32
Евросоюз заморозил российские активы на 68 миллиардов евро
29
Польша отказалась допустить Лаврова на заседание ОБСЕ
28
Гаагский суд вынес приговор по делу MH17