Эксперты определили приемлемую цену для нового «Москвича»

Приемлемая цена для новых автомобилей «Москвич» — 1,5 миллиона рублей, считает главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Автоэксперт в материале «Известий» назвал цену в 1,5 миллиона рублей для новых машин, которые будут выпускать на заводе «Москвич», удобоваримой.

У «Москвичей» будет шанс на успех, если они будут на 15% дешевле Haval Jolion, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазалиев. Цены на Jolion на официальном сайте начинаются от 2 миллионов рублей.

«Все же эта марка воспринимается как что-то относительно доступное. Теперь у меня есть подозрение, что кроссовер будет стоить от 2 миллионов и выше, и я не очень понимаю, кому будут продавать машину по такой цене», — отметил Кадаков.

Росстандарт на этой неделе выдал ОТТС на два автомобиля, которые будут собирать на автозаводе «Москвич». «Москвич 3» — перелицованный китайский компактный кроссовер JAC JS4. «Москвич 3е» — копия электромобиля JAC iEVs4.