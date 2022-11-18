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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Эксперты определили приемлемую цену для нового «Москвича»

Источник:
Sibnet.ru
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Приемлемая цена для новых автомобилей «Москвич» — 1,5 миллиона рублей, считает главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Автоэксперт в материале «Известий» назвал цену в 1,5 миллиона рублей для новых машин, которые будут выпускать на заводе «Москвич», удобоваримой.

У «Москвичей» будет шанс на успех, если они будут на 15% дешевле Haval Jolion, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазалиев. Цены на Jolion на официальном сайте начинаются от 2 миллионов рублей.

«Все же эта марка воспринимается как что-то относительно доступное. Теперь у меня есть подозрение, что кроссовер будет стоить от 2 миллионов и выше, и я не очень понимаю, кому будут продавать машину по такой цене», — отметил Кадаков.

Росстандарт на этой неделе выдал ОТТС на два автомобиля, которые будут собирать на автозаводе «Москвич». «Москвич 3» — перелицованный китайский компактный кроссовер JAC JS4. «Москвич 3е» — копия электромобиля JAC iEVs4.

Тема: Русские машины
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Топ комментариев

Alhazred

Ага, найди в сети видос от чувака, который бродит по разрушенному дому и рассказывает как зольдатики...

ben2005

Молчи, а то "на основании перехваченных комментариях" и тебя признают виновным.

Alhazred

Твой бред уже перещеголял бредовую писанину Максимки))) Тролль из тебя ну дешевейший)))

mosquito__2010

Самое ржачное относительно почти сразу было когда СБУ фотки выложили своего же трейлера и своего же перевозимого...