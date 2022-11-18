Седокова перепела хит «ВИА Гры» «Не оставляй меня, любимый»

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова перепела хит «Не оставляй меня, любимый». Певица призналась, что отнеслась к песне, как «к самому хрупкому созданию».

«Эта версия песни создавалась почти год. Я сделала больше 10 вариантов аранжировок плюс бесконечные правки. Я относилась к песне, как к самому хрупкому созданию. Очень бережно. Сохранила оригинальную айдентику. Некоторые звуки бережно вырезаны из первой версии», — рассказала Седокова о создании кавера.

Певица объяснила, что не имеет авторских прав на песню, но может ее исполнять. Более того, она официально получила разрешение на запись кавера у продюсера Константина Меладзе.

«У меня была старая почта Константина. Я выпила бокал вина и дрожащей рукой отправила несколько предложений. Он ответил положительно и отправил мне контакты людей, чтобы связаться по правам», — написала Седокова в соцсети.

Песня «Не оставляй меня, любимый» вышла в 2003 году. Композиция продержалась в хит-парадах почти семь месяцев. На момент выхода трека в состав «ВИА Гры» входили Анна Седокова, Вера Брежнева и Надежда Грановская. Певицы считаются «золотым составом» группы.