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Гарик Харламов вернется в Comedy Club

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из Comedy Club

Уход шоумена Гарика Харламова оказался преувеличен, после небольшого перерыва он вернется к роли ведущего в Comedy Club.

«Ну все, хватит! После двухнедельной пенсии и ваших петиций, видимо, пора обратно. Встретимся в эту пятницу в Камедийном клубе на ТНТ», — написал Харламов в телеграм-канале.

Пока Харламов отдыхал, его заменял резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили. Он удачно справился с ролью соведущего Павла Воли: умело шутил со зрителями и подхватывал реплики.

Новые выпуски Comedy Club выходят по пятницам в 21.00 на канале ТНТ.

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