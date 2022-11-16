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Нумеролог назвала дату возможной ядерной войны

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet

Ядерная война возможна в 2026 году, если ничего не измениться в лучшую сторону и человечество не пойдет другим путем, рассказала основатель школы нумерологии «Исходный код» Кристина Егиазарова.

«Мы сейчас находимся на такой ветке событий, где все плохо, решения, которые принимаются, приведут в результате к ядерной войне. Начнется все с маленькой ядерной, скажем так, точечной, локальной. И должно перейти все к большой ядерной войне», — сказала Егиазарова в интервью Лауре Джугелии.

При этом самым тяжелым годом нумеролог назвала 2024 год. По ее словам, нумерология говорит, что к 2026 году население Земли сильно сократится.

А затем после 2026 года кончатся года кармы, в этот период уже не будет мировых конфликтов. «Начинается год мира, где смогут жить те, кто живет хотя бы в гармонии с собой», — добавила нумеролог.

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Политика #Мир
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