Опасное похолодание придет в Новосибирск и Омск

Аномальное похолодание ожидается в Омской, Томской, Новосибирской областях, опасным будет сильное отклонение от климатической нормы — до 7-16 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Омской и Томской областях отклонения от нормы будут достигать 12-16 градусов с четверга.

«Будет настоящая зима, какая не очень часто бывает даже в январе. Минимальные температуры прогнозируются минус 27-28 градусов», — сказал ТАСС Вильфанд.

В Новосибирской области в четверг похолодает до 5 градусов мороза. После дождей и плюсовых температур в Новосибирске, Омске и Томске резкое похолодание может привести к сильной гололедице.

Метролог сообщил, что в Таймырском, Турханском и Эвенкийском районах Красноярского края температура будет опускаться до 34-38 градусов мороза в ближайшие три дня. Такой температурный фон на 7-10 градусов ниже нормы.