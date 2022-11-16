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Опасное похолодание придет в Новосибирск и Омск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Аномальное похолодание ожидается в Омской, Томской, Новосибирской областях, опасным будет сильное отклонение от климатической нормы — до 7-16 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Омской и Томской областях отклонения от нормы будут достигать 12-16 градусов с четверга.

«Будет настоящая зима, какая не очень часто бывает даже в январе. Минимальные температуры прогнозируются минус 27-28 градусов», — сказал ТАСС Вильфанд.

В Новосибирской области в четверг похолодает до 5 градусов мороза. После дождей и плюсовых температур в Новосибирске, Омске и Томске резкое похолодание может привести к сильной гололедице.

Метролог сообщил, что в Таймырском, Турханском и Эвенкийском районах Красноярского края температура будет опускаться до 34-38 градусов мороза в ближайшие три дня. Такой температурный фон на 7-10 градусов ниже нормы.

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Жизнь #Гео
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Топ комментариев

GammiPluh

Резолюция на то и резолюция, она ничего не стоит как документ

sib_man9

ну вот всех расстроил , там уже кошели из кастрюль согнули ))

korvinsS

Большую балабуку им выдать пусть сосут

Алекс555

Накормили запад своих прижимая.