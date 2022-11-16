Опасное похолодание придет в Новосибирск и Омск

Аномальное похолодание ожидается в Омской, Томской, Новосибирской областях, опасным будет сильное отклонение от климатической нормы — до 7-16 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В Омской и Томской областях отклонения от нормы будут достигать 12-16 градусов с четверга.
«Будет настоящая зима, какая не очень часто бывает даже в январе. Минимальные температуры прогнозируются минус 27-28 градусов», — сказал ТАСС Вильфанд.
В Новосибирской области в четверг похолодает до 5 градусов мороза. После дождей и плюсовых температур в Новосибирске, Омске и Томске резкое похолодание может привести к сильной гололедице.
Метролог сообщил, что в Таймырском, Турханском и Эвенкийском районах Красноярского края температура будет опускаться до 34-38 градусов мороза в ближайшие три дня. Такой температурный фон на 7-10 градусов ниже нормы.
GammiPluhРезолюция на то и резолюция, она ничего не стоит как документ
sib_man9ну вот всех расстроил , там уже кошели из кастрюль согнули ))
korvinsSБольшую балабуку им выдать пусть сосут
Алекс555Накормили запад своих прижимая.