Мужчина на Алтае избил защитившего ребенка инвалида

Житель Барнаула, обижавший на улице маленького сына и избивший заступившегося за того инвалида, стал фигурантом уголовного дела, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

По данным ведомства, 34-летний мужчина возле одного из торговых центров Барнаула, жестоко обращался со своим пятилетним сыном. Это увидел незнакомый им 50-летний мужчина. Он попытался остановить отца мальчика, однако тот его избил. Выяснилось, что мужчина инвалид.

Видеозапись инцидента попала на видео и вызвала большой общественный резонанс. На ней видно, что мужчина проезжал мимо на велосипеде мимо отца с ребенком, а потом остановился, чтобы заступиться. Когда тот стал его избивать, кто-то из прохожих вызвал полицию, отец с мальчиком скрылся.

Следователи после проверки возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением») и статье 116 УК РФ («Побои»).

Фигурант дела рассказал «Вестям Алтая», что себя зачинщиком конфликта не считает, якобы мужчина на велосипеде толкнул его первым и в целом «полез не в свое дело».

«Я перед сыном извинился, потом сходил мороженое купил, а перед мужчиной… ну не надо в личную жизнь лезть, есть компетентные органы. То, что он хотел, он то и получил. Я ему несколько раз сказал – уезжай, своими делами занимайся», – сказал он журналистам.