МИД посчитал безумием вступление Украины в НАТО

Только безумец сейчас может думать о вступлении Украины в НАТО, заявил заместитель министра иностранных дел России МИД Александр Грушко.

«Это если исходить из рационального поведения Запада. Но оно нерационально», — сказал РИА Новости дипломат.

Россия еще до Бухарестского саммита 2008 года, на котором было принято решение, что Украина и Грузия могут стать членами блока, предупреждала об опасности этого шага, обратил внимание заместитель главы ведомства.

По его словам, НАТО забывает о принципе, согласно которому никто не укрепляет свою безопасность за счет безопасности других.

Ранее стало известно, что ряд стран НАТО, включая Грецию и Польшу, поддержали заявку Украины на вступление в альянс. Решение было принято на закрытой встрече в Брюсселе в октябре.