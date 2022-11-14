НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

МИД посчитал безумием вступление Украины в НАТО

Источник:
РИА Новости
209 1
Фото: Maksym Kozlenko / CC BY-SA 3.0

Только безумец сейчас может думать о вступлении Украины в НАТО, заявил заместитель министра иностранных дел России МИД Александр Грушко.

«Это если исходить из рационального поведения Запада. Но оно нерационально», — сказал РИА Новости дипломат.

Россия еще до Бухарестского саммита 2008 года, на котором было принято решение, что Украина и Грузия могут стать членами блока, предупреждала об опасности этого шага, обратил внимание заместитель главы ведомства.

По его словам, НАТО забывает о принципе, согласно которому никто не укрепляет свою безопасность за счет безопасности других.

Ранее стало известно, что ряд стран НАТО, включая Грецию и Польшу, поддержали заявку Украины на вступление в альянс. Решение было принято на закрытой встрече в Брюсселе в октябре.

Еще по теме
США попросили Украину о «реалистичных» требованиях к России
Премьер Британии обвинил Россию в попытке «задушить» экономику
Путин соберет оперативное совещание Совбеза
Венгерский политик намекнул Польше на захват украинских земель
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Уходим из Херсона: карта боевых действий на Украине
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Выгнали за пародию: в чем виноват блогер Некоглай
Медведев прокомментировал отступление российской армии
Обсуждение (1)
Картина дня
МИД посчитал безумием вступление Украины в НАТО
США посоветовали Украине изменить позицию по Крыму
Кабмин отказал в индексации пенсий работающим пенсионерам
Премьер Британии обвинил Россию в попытке «задушить» экономику
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

scrubs2009

Тебя жечь не должно кто у меня прадед, но благодаря ему ты сюда смотришь и ещё даже че то пишешь

pepelmetal

Как там Биев до сих пор комбят?

Alhazred

Да, один тут прям за ВСУ топит под такой фамилией)))

Удавиков

премьер бриташки не хочет объявить британию страной - террористом