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Артемий Лебедев назвал Красноярск «кулинарной столицей»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Блогер Артемий Лебедев назвал Красноярск «кулинарной столицей» и обязательным местом для посещения в России.

«Красноярск наша кулинарная столица с той стороны Урала. Приезжай в ресторан "FRESCO" и ты … не поверишь, что ты вообще в Красноярске. И это при том, что там хороших мест еще штук двадцать», — сказал Лебедев в интервью на YouTube-канале «Света вокруг света».

Блогер назвал Красноярск одним из главных в России мест для посещения. Также он похвалил Алтай, сказав, что там самый прекрасный воздух на всей планете.

Лебедев часто высказывается о Красноярске. В сентябре он похвалил остров Татышев и раскритиковал Торгашинскую лестницу с Биг-Беном.

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Жизнь #Город #Красноярск #Республика Алтай #Алтайский край
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Топ комментариев

ld_andrey

Сейчас способов вывода средств за границу нет, так любая даже минимальная экономика даёт профицит, выходит,...

ld_andrey

На Донбассе мотивированные люди, поэтому и тащат.

pepelmetal

Как там Биев до сих пор комбят?

Alhazred

Хватит ерничать. Россия все равно победит, как бы ты не желал обратного)))