Блогер Артемий Лебедев назвал Красноярск «кулинарной столицей» и обязательным местом для посещения в России.

«Красноярск наша кулинарная столица с той стороны Урала. Приезжай в ресторан "FRESCO" и ты … не поверишь, что ты вообще в Красноярске. И это при том, что там хороших мест еще штук двадцать», — сказал Лебедев в интервью на YouTube-канале «Света вокруг света».

Блогер назвал Красноярск одним из главных в России мест для посещения. Также он похвалил Алтай, сказав, что там самый прекрасный воздух на всей планете.

Лебедев часто высказывается о Красноярске. В сентябре он похвалил остров Татышев и раскритиковал Торгашинскую лестницу с Биг-Беном.