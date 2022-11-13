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Сеть нелегальных мобильных АЗС ликвидировали в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Мобильных АЗС в Новосибирске, предлагающих бензин по сниженным ценам, на улицах города стало гораздо меньше. Это связано с тем, что силовики летом объявили войну нелегальным заправкам и закрыли завод по производству паленого топлива.

Мобильная АЗС — это машина LCV, в народе называемая «каблуком» или «сапожком», из которой торговали АИ-92 или АИ-95. Съемочная группа программы «Расследование Эдуарда Петрова» за час работы насчитала 10 подобных заправок на улицах города. Они находились как в спальных районах, так и в центре Новосибирска и на выездах на трассах.

Литр 92-го из таких машин стоил 42 рубля, 95-го — 44 рубля. Это на четверть ниже, чем в среднем по региону. Оплатить топливо предлагали наличными или переводом на карту. Кассовый чек не выдавался.

«Бензин нормальный. По лицу никто не бьет», — рассказал в программе «Бензиновый сапожок» продавец такого топлива Василий.

«В первой пробе октановое число не соответствует заявленному 92-му бензину, так как октановое число составляет 79. Использование данного вида топлива может привести к выводу из строя топливной системы и капитальному ремонту двигателя автомобиля», — отметила руководитель испытательной лаборатории «Беркут» Арина Ломиворотова после анализа купленного образца.

Нефтяной растворитель

Топливо, которым торговали «бензиновые сапожки», производили в селе Криводановка. Но, по словам инженера-технолога, его завод не выпускал автомобильный бензин.

«Это бензиновая фракция, называется нефраз, расшифровывается — нефтяной растворитель. Используется для лакокрасочной промышленности. Хорошо краску растворяет. Надо быть идиотом, чтобы заливать это в машину», — заявил инженер-технолог Юрий Золотухин.

Дальнейшее расследование показало, что это топливо свозили в село Ленинское. Там был организован склад и стационарная АЗС, на которой заправляли «сапожки». В сутки привозили 30 тонн топлива.

Оба предприятия закрыла полиция. «Установлено, что житель Новосибирска организовал незаконное производство и транспортировку горючих веществ с последующей реализацией третьим лицам. Установлен ущерб, который составляет не менее 28 миллионов рублей. Деятельность велась в 2021 и 2022 годах», — описала дело начальник отдела Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области Анна Фролова.

Однако, несмотря на то, что летом количество передвижных АЗС резко сократилось, в ноябре съемочная группа Эдуарда Петрова вновь заметила «сапожки» в Новосибирске.

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Авто #Авторынок #Криминал #Новосибирск #Недра и ТЭК
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