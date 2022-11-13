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Путин соберет оперативное совещание Совбеза

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба безопасности

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да. Такие планы есть. Речь идет о регулярном оперативном совещании», — цитирует ТАСС Пескова. Президент в ближайшее время также проведет совещание с правительством.

Помимо этого, в планах у главы государства заседание оргкомитета «Победа». Это совещательный и консультативный орган при президенте, он образован в 2000 году для проведения единой государственной политики в отношении ветеранов и в области патриотического воспитания россиян.

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Политика #Мир
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