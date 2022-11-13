Губернатор Приангарья посетил мобилизованных в НВВКУ

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев оценил условия службы мобилизованных, призванных из региона, в Новосибирском высшем военном командном училище.

«Увидел порядок и дисциплину, обучение проходит слажено, к размещению тоже нет претензий», —написал Кобзев в своем телеграм-канале.

Губернатор встретился с мобилизованными. «Настроение у ребят боевое. Учеба налажена, улучшены бытовые условия, экипировка получена. По питанию тоже вопросов нет», — рассказал Кобзев.

«Зашел в палатки, сам убедился — тепло. Экипировку здесь уже тоже все получили. Спросил, есть ли претензии к ее качеству. Претензий нет», — отметил губернатор.

По его словам, «парни все очень серьезные и спокойные, понимают, какая на них лежит ответственность». «К обучению относятся ответственно, дурака не валяют», — добавил Кобзев.