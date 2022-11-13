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«Газпром» спас российский бюджет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Увеличение налоговых поступлений от «Газпрома» позволило сохранить профицит федерального бюджета России в октябре, следует из опубликованных данных Минфина.

Профицит бюджета за первые десять месяцев 2022 года достиг 128,4 миллиарда рублей. Это почти в два раза больше профицита в 54,7 миллиарда рублей, зафиксированного месяц назад, пишет Bloomberg.

Нарастить показатель удалось благодаря дополнительным нефтегазовым доходам в размере 435,1 миллиарда рублей, которые были «изъяты» у «Газпрома» в качестве внепланового однократного налога.

Изъятие средств было решено произвести из-за высоких цен на газ на рынке в Европе. Соответствующие поправки к Налоговому кодексу были приняты минувшие летом.

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alex.nska

уехали и скатертью дорога,пусть там свою муть поют.

Uynachalnica

Этой бы Голиковой озаботится почему беременеют в такие, а не осложнять и без того осложненное!

volmen

Однако эксперту Михаилу Кутушову азербайджанцы с базара что-то подогнали.

MuCbE

Да никакие, санкции же. Весь мир отвернулся, спи спокойно, не парься.