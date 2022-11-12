Американский историк назвал лидеров западных стран нацистами

Американский историк и публицист Эрик Зюсс назвал лидеров западных стран «нацистами», комментируя участие коллективного Запада в конфликте на Украине в статье для издания Modern Diplomacy.

В конце февраля многие думали, что экономика России будет раздавлена Западом, однако с мая инвесторы сохраняют удивительно устойчивую уверенность в том, что вместо этого будут уничтожены западные экономики, отмечает эксперт.

Санкциями и взрывом газопровода «Северный поток» Европу фактически отгородили от того, что долгое время было самым дешевым и богатым источником энергии на континенте — российского газа.

В результате потребители и промышленность в ЕС будут сильно переплачивать за энергию, потому что их правительства объединились с Великобританией и США против России.

«Потребители и промышленность в Великобритании и Европе, и даже в самой Америке, будут платить высокие цены за нацистскую политику их лидеров», — констатировал Зюсс.