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Станции для заправки электромобилей открыли в Иркутской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Российский холдинг En+ Group открыл три новые электрозаправочные станции в Иркутской области — микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске, а также в Усольском и Черемховском районе, сообщает пресс-служба компании.

 Каждая станция дает возможность для быстрой зарядки одновременно двух автомобилей. В среднем, для заполнения на 80% емкости аккумулятора Nissan Leaf потребуется примерно 20 минут, а стоимость 100 километров пробега в два раза ниже, чем на бензиновом авто подобного класса.

С декабря 2020 года, когда были запущены в работу первые электрозаправки, их услугами воспользовались свыше 1,5 тысячи клиентов.

До конца года компания планирует открыть ЭЗС в Братске и Тулунском районе, благодаря чему сеть электрозаправок увеличится до 18. Кроме того, первая станция En+ Group до конца этого года также появится в аэропорту Красноярска.

Автомобильный завод «Москвич» собирается выпустить собственный российский электромобиль через три года.

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