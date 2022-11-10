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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Уходим из Херсона: карта боевых действий на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Российское командование приняло тяжелое решение отвести войска с правобережной части Украины — Херсона и части Херсонской области. Это позволит сохранить жизни военных и гражданского населения, заявил командующий группировкой в зоне спецоперации, генерал армии Сергей Суровикин.

Командующий доложил министру обороны Сергею Шойгу, что противник планирует разрушить плотину на Каховской ГЭС и затопить территории вниз по Днепру.

«Возникнет дополнительная угроза для гражданского населения и полной изоляции нашей группировки войск на правом берегу Днепра. В этих условиях наиболее целесообразным вариантом является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр», — предложил Суровикин.

Захват Херсонской области стал одним из главных успехов российских сил в спецоперации. Это город оказался единственным областным центром, взятым под контроль (почти бескровно) в ходе СВО. Для армии России это был плацдарм для наступления на Николаев и Одессу, захвата приморской полосы.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) прилагали огромные усилия, чтобы отбить у россиян правобережья Днепра. По словам Суровикина, там украинская армия только с августа по октябрь потеряла более 9,5 тысячи убитыми и ранеными. Российские потери, как сказал командующий, на правобережье в семь-восемь раз меньше, чем у ВСУ.

Фото: © Sibnet.ru

Но силы России стукнулись с очень большой проблемой логистического характера. Днепр в этом районе широк. Берега связывает только Антоновский мост и переправа у Каховской ГЭС. Они стали главной целью для украинских сил. 

Мост, а затем и переправа были выведены из строя. Наведенные понтонные переправы не справлялись с потоком грузов. А российским войскам нужны тысячи тонн боеприпасов, топлива и другого имущества, а также постоянный приток резервов. И это не учитывая снабжение мирного населения.

«Херсон — очень сложный участок без возможности стабильного регулярного подвоза боеприпасов и формирования крепкого, надежного тыла», — написал Кадыров в телеграм-канале. Суровикин занимает более выгодную стратегическую позицию, добавил он.

По мнению основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, Суровикин должен вывести войска и спасти тысячу солдат, находящихся фактически в окружении на территории противника, которая полностью отрезана от путей снабжения.

Он отметил, что вывод войск с минимальными потерями — величайшее достижение, которое предстоит сделать Суровикину. И пусть оно не делает чести русскому оружию, но подчеркивает личные качества полководца. 

«Безусловно, это не победный шаг..., но важно не агонизировать, не биться в паранойе, а сделать выводы и работу над ошибками. А после этого понять, кто прав, кто виноват и в чем суть проблемы», — цитирует бизнесмена Пригожина РИА Новости.

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Оборона #Военная политика #Конфликты #Инфографика
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