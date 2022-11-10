Сериал «Престиж» про изнанку мира роскоши снимут для СТС

Съемки сериала «Престиж» проходят в городском округе Истра, на территории живописного коттеджного комплекса. Проект покажет изнанку мира богачей, сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатр Start.

Главную роль в сериале сыграет актриса Ирина Розанова. Она выступит рассказчицей и главным обличителем жителей элитного поселка.

«Мне интересно побыть сразу в двух ролях: одна моя героиня – любимая бабушка своих внуков, которая с большой фантазией рассказывает им сказку на ночь. А вторая – героиня этой самой сказки. Что в этой истории правда, что вымысел, об этом зрителю предстоит поразмышлять самому», — рассказала Розанова о роли.

В сериале также снимаются Любовь Толкалина, Юлия Снигирь, Анна Уколова, Илья Любимов, Аскар Ильясов.

По словам режиссера Сергея Сенцова («Физрук», «Дылды», «1703»), сериал «Престиж» — мультижанровый проект, в котором есть и детектив, и комедия, и драма, и сатира. Проект покажут на канале СТС и в онлайн-кинотеатре Start, дата премьеры пока неизвестна.