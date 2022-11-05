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Найдены пропавшие в Ачинске дети

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сотрудники полиции Ачинска отыскали трех пропавших накануне мальчиков девяти и 11 лет, сообщается в телеграм-канале ГУ МВД по Красноярскому краю.

«Дети найдены сотрудниками полиции. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее полиция Ачинска была по тревоге поднята на поиски детей, которые ушли из дома в пятницу и не вернулись. Они были обнаружены экипажем ДПС на одной из улиц.

В ходе беседы с правоохранителями дети признались, что «решили погулять и ночью не возвращаться домой». Инспекторы по делам несовершеннолетних проведут с родителями мальчиков профилактические беседы.

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Топ комментариев

Snikolas

А губозакаточную машинку сша не хочет?)))

mosquito__2010

Не знающий своей истории погибнет. Украина уже в начале распада только от этой истины.

slavaynin

Для тебя это всего лишь кошка,ты для неё весь мир.

Grossmeister38rus

Не забывайте , что путин заморозил накопительную часть пенсии до 2024 . Ее замораживают с 2014 года