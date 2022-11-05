Найдены пропавшие в Ачинске дети

Сотрудники полиции Ачинска отыскали трех пропавших накануне мальчиков девяти и 11 лет, сообщается в телеграм-канале ГУ МВД по Красноярскому краю.

«Дети найдены сотрудниками полиции. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее полиция Ачинска была по тревоге поднята на поиски детей, которые ушли из дома в пятницу и не вернулись. Они были обнаружены экипажем ДПС на одной из улиц.

В ходе беседы с правоохранителями дети признались, что «решили погулять и ночью не возвращаться домой». Инспекторы по делам несовершеннолетних проведут с родителями мальчиков профилактические беседы.