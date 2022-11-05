Смертельное ДТП произошло в Иркутской области

Легковые автомобили столкнулись на трассе в Ангарске, один человек погиб, еще пятеро получили травмы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

ДТП произошло на автодороге Ангарск — Савватеевка. По предварительным данным, водитель автомобиля Renault SR столкнулся с внедорожником Toyota Land Cruiser, двигавшимся во встречном направлении.

В результате аварии 61-летний водитель седана с полученными травмами госпитализирован. Его 64-летняя пассажирка погибла, отмечается в сообщении ведомства.

Кроме того, 47-летний мужчина, управлявший внедорожником, и три его пассажира доставлены в медицинское учреждение. Обстоятельства ДТП устанавливаются.