Смертельное ДТП произошло в Иркутской области

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Легковые автомобили столкнулись на трассе в Ангарске, один человек погиб, еще пятеро получили травмы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
ДТП произошло на автодороге Ангарск — Савватеевка. По предварительным данным, водитель автомобиля Renault SR столкнулся с внедорожником Toyota Land Cruiser, двигавшимся во встречном направлении.
В результате аварии 61-летний водитель седана с полученными травмами госпитализирован. Его 64-летняя пассажирка погибла, отмечается в сообщении ведомства.
Кроме того, 47-летний мужчина, управлявший внедорожником, и три его пассажира доставлены в медицинское учреждение. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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