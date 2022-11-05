Минобороны показало видео уничтожения иностранных наемников

Министерство обороны опубликовало в своем официальном телеграм-канале ролик, демонстрирующий боевую работу разведчиков Западного военного округа и ликвидацию иностранных наемников на Украине.

На опубликованных кадрах российские военнослужащие сначала провели разведку с помощью дронов, чтобы установить точное местоположение противника.

Затем координаты использовались для наведения противотанковых ракетных комплексов и автоматических гранатометов. В частности, с помощью ПТРК «Фагот» был нанесен ракетный удар по бронированной машине противника в лесопосадке.

Группа наемников попыталась уйти вглубь лесопосадки, однако была накрыта огнем разведчиков, которые заранее разделились для нанесения ударов по группам противника.

«По завершении огневого воздействия подгруппа досмотра вышла в район и уничтожила противника огнем из стрелкового оружия и пулеметов», — подытожило ведомство.