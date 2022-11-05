НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны показало видео уничтожения иностранных наемников

Источник:
Sibnet.ru
764 3
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Министерство обороны опубликовало в своем официальном телеграм-канале ролик, демонстрирующий боевую работу разведчиков Западного военного округа и ликвидацию иностранных наемников на Украине.

На опубликованных кадрах российские военнослужащие сначала провели разведку с помощью дронов, чтобы установить точное местоположение противника.

Затем координаты использовались для наведения противотанковых ракетных комплексов и автоматических гранатометов. В частности, с помощью ПТРК «Фагот» был нанесен ракетный удар по бронированной машине противника в лесопосадке.

Группа наемников попыталась уйти вглубь лесопосадки, однако была накрыта огнем разведчиков, которые заранее разделились для нанесения ударов по группам противника.

«По завершении огневого воздействия подгруппа досмотра вышла в район и уничтожила противника огнем из стрелкового оружия и пулеметов», — подытожило ведомство.

Тема: Военная операция на Украине
Российские военные поразили пункты управления ВСУ
Воздушную тревогу объявили по всей Украине
Полковник из США заявил о проигрыше Запада в борьбе с Россией
Минобороны перебросит на Украину молодых летчиков
смотреть все
Оборона #Армия #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Путин выставил требования Эрдогану
Ростелеком открыл распродажу интернета
Американское ПВО станет неприятным сюрпризом для Киева
Немецкий эксперт предрек России превращение в автомобильную Кубу
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
60
Поражение России на Украине обернется ядерной войной
55
Володин заявил об утрате Украиной половины населения
52
Совбез ООН отклонил резолюцию о биолабораториях США на Украине
37
Эрдоган заявил о кардинальной перемене позиции Шольца к Путину
33
Киев сообщил об ударах по критической инфраструктуре