США и их союзники достигли соглашения о потолке цен на российскую нефть, а также о том, при каких условиях будут действовать новые ограничения.

«На каждую партию российской нефти, перевозимую морем, будет распространяться ценовой потолок только при первой продаже покупателю на суше. Это означает, что при вторичной продаже эта же нефть не должна подпадать под ограничение», — пишет Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

В материале отмечается, что ограничения могут начать действия уже 5 декабря. Ранее посол РФ в США Юрий Антонов в колонке для The National Interest сообщил, что Россия не будет продавать сырье себе в убыток.

«Так называемый потолок цен на российскую нефть заводит мировую экономику в еще более темные уголки Кносского лабиринта. При этом обещанная нить Ариадны — наша готовность продать черное золото себе в убыток — с самого начала была не более чем мифом»,— заявил Антонов.

Он объяснил, что если этот механизм введут, то в дальнейшем никто не сможет гарантировать, что в будущем этот сценарий не распространится сначала на газ, потом на металлы и, как следствие, на любой вид товаров, на котором западные капиталы захотят сосредоточиться.