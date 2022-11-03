Курьезный челлендж «недрочабрь» стартовал в Сети

Шутливый челлендж под названием «недрочабрь» стартовал в соцсетях — его участники на протяжении месяца обязуются отказаться от мастурбации.

Впервые флешмоб Not Nut November объявили в 2011 году в США, позднее его сторонники организовали официальную страничку участников челленджа на Reddit.

Он появился как шуточная версия популярного флешмоба No Shave November, участники которого на месяц отказывались от бритья, жертвуя сэкономленные деньги благотворительным фондам.

Курьезный челлендж быстро прижился в России и стал называться «недрочабрь». Его правила максимально простые — нельзя мастурбировать и заниматься сексом на протяжении всего ноября.

После завершения месячного воздержания многие из участников вполне серьезно заявляют, что такой опыт позитивно влияет на их здоровье, они становятся энергичнее и реже страдают от плохого настроения.

Впрочем, медики считают такие выводы простым самовнушением — многочисленные исследования показывают, что нерегулярная половая жизнь у мужчин повышает вероятность ряда серьезных заболеваний.