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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Совбез ООН отклонил резолюцию о биолабораториях США на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Совет Безопасности ООН отклонил проект российской резолюции, которая предусматривала создание комиссии Совбеза по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине.

За документ проголосовали Россия и Китай, против выступили Великобритания, США и Франция. Остальные члены Совбеза — Албания, Габон, Гана, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия и ОАЭ — воздержались.

«Мы крайне разочарованы тем, что сегодня совету не удалось задействовать механизм конвенции о биологическом и токсинном оружии», — цитирует ТАСС первого заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского.

На прошлой неделе Россия разослала членам СБ ООН 310-страничный документ, в котором утверждается, что деятельность по созданию биологического оружия осуществляется на Украине при поддержке Министерства обороны США.

Российские власти утверждают, что на Украине были обнаружены биолаборатории, где при участии США создавалось «этнически ориентированное» биологическое оружие. Украина и США все обвинения опровергают.

Тема: Военная операция на Украине
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mosquito__2010

Не красиво конечно США поступают. Столько украинцев угробили, оказывается всё зазря. Даже товарообороты...

GammiPluh

Другими словами денег на СВО у нас хватит, оружие производим, солдаты мотивированы, население поддерживает......

gena415

" опять обманули несчастных украинцев".а почему украинцы несчастны? они же за гегемона умирают , с улыбкой...

Disobedient

И не говори как укра ципсота радовалась, а оказалось только краску беспилотником покарябали. Мне на...