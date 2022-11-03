Совбез ООН отклонил резолюцию о биолабораториях США на Украине

Совет Безопасности ООН отклонил проект российской резолюции, которая предусматривала создание комиссии Совбеза по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине.

За документ проголосовали Россия и Китай, против выступили Великобритания, США и Франция. Остальные члены Совбеза — Албания, Габон, Гана, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия и ОАЭ — воздержались.

«Мы крайне разочарованы тем, что сегодня совету не удалось задействовать механизм конвенции о биологическом и токсинном оружии», — цитирует ТАСС первого заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского.

На прошлой неделе Россия разослала членам СБ ООН 310-страничный документ, в котором утверждается, что деятельность по созданию биологического оружия осуществляется на Украине при поддержке Министерства обороны США.

Российские власти утверждают, что на Украине были обнаружены биолаборатории, где при участии США создавалось «этнически ориентированное» биологическое оружие. Украина и США все обвинения опровергают.