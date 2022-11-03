Сенатор Нарусова сообщила о скором возвращении Собчак

Журналистка Ксения Собчак в скором времени намерена вернуться в Россию, сообщила ее мать, сенатор Людмила Нарусова.

«Будет, очень скоро», — так Нарусова ответила на вопрос РИА Новости, будет ли Собчак возвращаться в Россию.

Нарусова также подтвердила, что у ее дочери действительно есть израильский паспорт. Она отметила, что Конституция России разрешает иметь двойное гражданство

Сенатор подчеркнула, что у Собчак «вообще нет» никакого статуса в деле, в рамках которого в СИЗО заключили ее коммерческого директора, блогера Кирилла Суханова, а также бывшего главреда журнала Tatler Ариана Романовского.

Собчак уехала из России 24 октября. На следующий день задержали ее директор. По версии следствия, Суханов и Романовский вымогали у главы «Ростеха» Серея Чемезова 11 миллионов рублей за неразмещение «порочащей информации».