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Сенатор Нарусова сообщила о скором возвращении Собчак

Источник:
РИА Новости
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Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации / CC BY 4.0

Журналистка Ксения Собчак в скором времени намерена вернуться в Россию, сообщила ее мать, сенатор Людмила Нарусова.

«Будет, очень скоро», — так Нарусова ответила на вопрос РИА Новости, будет ли Собчак возвращаться в Россию.

Нарусова также подтвердила, что у ее дочери действительно есть израильский паспорт. Она отметила, что Конституция России разрешает иметь двойное гражданство

Сенатор подчеркнула, что у Собчак «вообще нет» никакого статуса в деле, в рамках которого в СИЗО заключили ее коммерческого директора, блогера Кирилла Суханова, а также бывшего главреда журнала Tatler Ариана Романовского.

Собчак уехала из России 24 октября. На следующий день задержали ее директор. По версии следствия, Суханов и Романовский вымогали у главы «Ростеха» Серея Чемезова 11 миллионов рублей за неразмещение «порочащей информации».

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