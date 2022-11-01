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Трасс отправила Блинкену сообщение после взрывов на «Северных потоках»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Danish Defence

Бывший британский премьер Лиз Трасс написала госсекретарю США Энтони Блинкену сообщение «it's done» («сделано») спустя минуту после взрывов на «Северных потоках» в конце сентября, сообщил в Twitter основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком.

Представитель российского МИДа Мария Захарова написала в своем телеграм-канале, что властям Великобритании следует прокомментировать данные о переписке между госсекретарем США и бывшим британским премьером о взрывах на «Северных потоках».

«Официальный ответ на этот вопрос ожидают миллионы людей по всему миру, которые имеют право знать, что произошло с мировой энергетической безопасностью и какова роль англосаксов в совершенном теракте», — отметила она.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября. 27 сентября компания Nord Stream 2 AG сообщила о резком падении давления на первой нитке «Северного потока-2» с 300 до 7 бар. Позже давление упало сразу на двух нитках газопровода «Северный поток-1».

Минобороны России утверждает, что подрыв газопроводов «Северный поток» спланировали специалисты ВМС Великобритании, которые готовили военнослужащих 73-го специального центра морских операций ВСУ.

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