Шахматист и депутат Анатолий Карпов упал и попал в больницу

Депутат Госдумы, двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов получил бытовую травму и был госпитализирован. Сначала появлялась информация, что на него напали неизвестные и он введен в искусственную кому.

Карпов находится в реанимации после нападения неизвестных и введен в искусственную кому, написал в телеграм-канале председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев.

Позже эту информацию опровергли несколько источников, в том числе супруга и дочь Карпова. «Депутат Государственной Думы Анатолий Карпов в результате травмы был доставлен в одну из клиник столицы. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Полученная травма носит бытовой характер», — говорится в сообщении пресс-службы фракции «Единой России» в Госдуме.

Супруга Карпова Наталья рассказала «Известиям», что тот «упал, когда они вместе шли за кофе в магазин». Источники РБК в правоохранительных органах сообщили, что депутат упал рядом со зданием комитета по делам национальностей Госдумы в Георгиевском переулке в центре Москвы.

Сначала его доставили в ГКБ № 13 с закрытой черепно-мозговой травмой и в состоянии алкогольного опьянения, а потом перевели в НИИ имени Склифосовского, где диагностировали закрытую ЧМТ, ушиб головного мозга, травматическое субарахноидальное кровоизлияние и закрытый перелом шейки бедра.

Карпову 71 год, он двенадцатый чемпион мира по шахматам, обладатель девяти шахматных «Оскаров». Депутат Госдумы VI, VII и VIII созывов, член фракции «Единая Россия», вице-президент Федерации шахмат России.