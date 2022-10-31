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Производитель шин Bridgestone уйдет из России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Bridgestone

Японский производитель шин Bridgestone, остановивший в марте работу завода в Ульяновске, начал поиск покупателя для российских активов.

«В свете общей неопределенности и продолжающихся проблем с поставками в России Bridgestone объявляет, что начала процесс поиска местного покупателя своих российских активов», — говорится в заявлении компании. Там полагают, что поиск покупателя займет несколько месяцев.

Компания Bridgestone, работающая в России с 1998 года, в марте объявила о решении приостановить завод в Ульяновске в связи с ситуацией вокруг Украины. Кроме того, было решено заморозить новые инвестиции в России. Тогда компания также остановила экспорт шин в РФ.

Вместе с тем, как отметили в Bridgestone, после мартовского решения компания «продолжала поддерживать российских сотрудников, полностью выплачивая им заработную плату и пособия».

Финский производитель шин Nokian Tyres принял аналогичное решение. Компания продаст бизнес в России «Татнефти».

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